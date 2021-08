"Mogul Mowgli": Erster Trailer zeigt Riz Ahmed als Rapper

Nachdem Riz Ahmed mit "Sound of Metal" einen der größten Indie-Hits des letzten Jahres hingelegt hat, steht sein nächster Coup bereits in den Startlöchern. In "Mogul Mowgli" spielt er, ähnlich wie in "Sound of Metal", einen Musiker, der mit einer Krankheit zu kämpfen hat, die ihm alles, wofür er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, nehmen könnte. Doch diesmal sitzt Ahmed nicht hinter dem Schlagzeug, sondern steht als Rapper im Rampenlicht und trägt Texte aus seinem tiefsten inneren vor.

Die Hauptfigur Zed ist ein aufstrebender Musiker, der kurz vor seiner ersten Welttournee steht und aufgrund einer Krankheit gezwungen wird, sich mit seiner Familie auseinanderzusetzen. Der Brite mit pakistanischen Wurzeln wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert und versucht trotz kultureller Spannungen, seine eigene Identität zu finden.