"Moneyboys" in Cannes: Austro-chinesischer Film zeigt Doppelmoral

"Moneyboys" sind männliche Prostituierte, die oft mit dem verdienten Geld ihre Familie unterstützen. Doch es ist ein gefährliches Unterfangen und bedeutet ein Doppelleben: Prostitution ist in China verboten, die Polizei greift hart durch. "Moneyboys" zeigt dieses Doppelleben am Rande der Kriminalität in atmosphärisch dichten Bildern, bei denen eine Landschaft und Gesellschaft porträtiert werden, die nicht an einen österreichischen Film denken lässt.

Der Regisseur, der in einem kleinen chinesischen Fischerdorf geboren wurde und als 13-Jähriger nach Österreich emigrierte, studierte an der Filmakademie bei Christian Berger und Michael Haneke und kehrt in seinem als österreichisch-französisch-taiwanesisch-belgische Koproduktion realisierten ersten Langspielfilm in seine Heimat zurück.