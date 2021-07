Sexismus und Sozialkritik: Cannes vergibt die Goldene Palme

Der französische Filmstar Lea Seydoux hätte gleich vier Auftritte in Cannes gehabt, drei im Wettbewerb (in Wes Andersons "The French Dispatch", in Bruno Dumonts "France" und in "The Story of My Wife" von Ildiko Enyedi) und einen in der neuen Reihe Cannes Premiere (in Arnaud Desplechins "Tromperie"). Ob es dazu kommen wird, ist derzeit fraglich: Die bereits zweimal geimpfte Schauspielerin wurde bei Dreharbeiten positiv getestet und muss nun in Paris in Quarantäne abwarten, was die weiteren Tests ergeben. Festival-Direktor Thierry Fremaux versicherte am Samstag hingegen, man habe alles unter Kontrolle: Über 3.000 Tests seien im neben dem Palais des Festivals gelegenen Testcenter bereits gemacht worden - und keiner war positiv.