Nach dem Erfolg des "Barbie"-Films mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) nimmt die nächste Kinoadaption eines Kultspielzeugs Gestalt an. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, rückt die Umsetzung des lang geplanten "Monopoly"-Films nun näher. Die News kommt im Rahmen der Übernahme von eOne, der Film- und TV-Abteilung des Spielzeugkonzerns Hasbro durch das Produktionsstudio Lionsgate. 500 Millionen zahlte Lionsgate für eOne.

"Das Management-Team von Lionsgate ist erfahren in der Unterhaltungsbranche und geschickt darin, Werte zu schaffen", sagte Hasbro-Chef Chris Cocks in einem Statement. "Wir sind froh, ein so gutes Zuhause für unser eOne Film- und Fernsehgeschäft gefunden zu haben". Der CEO freue sich auf die Partnerschaft, "vor allem auf eine Filmadaption von Monopoly".