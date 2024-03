Margot Robbie: Von Barbieland in die Sims-Welt

Keine Geringere als Megastar Margot Robbie ist beim Projekt mit an Bord – und zwar als Produzentin mit ihrer Firma LuckyChap. Dass Robbie drauf und dran ist, eine der erfolgreichsten Produzent:innen Hollywoods zu werden, hat sie in den vergangenen Jahren u.a. mit "I, Tonya" sowie natürlich "Barbie" bewiesen. In beiden Filmen übernahm sie auch die Hauptrolle. Ob das auch bei "Die Sims" so sein wird, ist noch nicht bekannt. So oder so: Robbie kennt sich mit offenen Spielewelten, in der wirklich alles möglich ist, aus ...

Als Regisseurin wurde Kate Herron verpflichtet, die die erste Staffel von "Loki" zu einer der erfolgreichsten MCU-Serien-Projekte machte. Gemeinsam mit Briony Redman ("Forget Me Not") zeichnet sie für das Drehbuch verantwortlich. Als Co-Produzent ist u.a. Roy Lee an Bord, der das fabelhafte "The LEGO Movie" ins Kino brachte.

Sowohl "Loki" als auch "Barbie" und "The LEGO Movie" zeichnen sich durch eine hypervisuelle Inszenierung, satirischen Meta-Humor und einer teils überdrehten Story aus, die es aber trotzdem nicht versäumt, emotional mitten ins Herz zu treffen und die den Figuren viel Raum für Entwicklung lässt. Keine schlechten Voraussetzungen für "Die Sims" also ...