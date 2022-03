"Moon Knight": Die 7 wichtigsten Easter-Eggs aus Folge 1

1. Dylan-Song

In der Eröffnungs-Szene steigt ein zunächst Unbekannter bloßfüßig in Schuhe, die er zuvor mit den Splittern eines zerbrochenen Glases gefüllt hat. Dazu ertönt eine Version von Bob Dylans "Every Grain Of Sand".

Dieser Song stammt aus Dylans christlicher Phase Anfang der 80er-Jahre und ist von Spiritualität und Glauben erfüllt. Dadurch werden Themen angesprochen, die nicht nur zur Moon-Knight-Figur passen, sondern auch zu dem charismatischen Gegenspieler Arthur Harrow.