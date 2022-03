Mr. Knight (Oscar Isaac)

Sorry, eigentlich wird's erst jetzt so richtig unübersichtlich: Als sich Stevens und Marcs Leben immer mehr miteinander vermischen (die beiden kommunizieren via gespiegelten Oberflächen), stellt Steven entsetzt fest, dass auch er Khonshus Avatar ist. Wenn der Alt-Gott also von seinem Körper in gefährlichen Situationen Besitz ergreift, verwandelt sich Steven in Mr. Knight, den wohl stylishsten Superhelden mit einem Swag, der Iron Man Konkurrenz macht.

Bewaffnet mit Stevens großem Wissen über die altägyptische Welt unterstützt Mr. Knight Moon Knight, indem er statt den Fäusten lieber seinen Verstand sprechen lässt und mit messerscharfer Kombinationsgabe auch die schwierigsten Rätsel löst.