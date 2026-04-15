Die Ereignisse in der beliebten RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steuern in den nächsten Tagen auf dramatische Höhepunkte zu. Es geschieht nämlich ein Mord - und im Kiez macht man sich auf die Suche nach dem Täter. Hier verraten wir euch, welche Figur es erwischt und welcher Star sich somit aus der Serie verabschiedet - Achtung, Spoiler !

Interaktive Mordermittlungen - Zuschauer raten mit

Der Tod von Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) in Folge 8.506 am 22. April bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+ erschüttert den GZSZ-Kiez und läutet die spannendsten Wochen des Jahres ein. Für die Schauspielerin war der Abschied hochemotional: "Als ich erfahren habe, dass Zoe stirbt, habe ich geweint", gesteht Seibert, die stolz auf den lautstarken, kämpferischen Abgang ihrer Rolle blickt. "Sie kämpft bis zum Schluss für ihre Tochter und ihre kleine Familie. Zoe würde den Kiez niemals leise verlassen."

Mit Zoes Ende beginnt jedoch erst das eigentliche Drama, da plötzlich alle Hauptfiguren unter Mordverdacht stehen. Toni (Olivia Marei) übernimmt die Ermittlungen und stößt dabei fachlich wie emotional an ihre Grenzen – besonders durch die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Kollegen Holger Schmitt und die frische Trennung von Erik. Die Serie taucht künftig tiefer in die Polizeiarbeit ein, während Zuschauer auf RTL.de interaktiv mitraten können, wer der Täter ist. Die schockierende Auflösung wird für den Sommer 2026 erwartet. Parallel dazu sorgen emotionale Krisen bei Familie Gerner sowie ein kompliziertes Liebesdreieck zwischen Toni, Erik und Matilda für reichlich Zündstoff im Kiez.