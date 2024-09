Mord mit Aussicht-Staffel 5 Teil 2: Wie viele Folgen, wann Finale?

Weiter geht's! Nach einer Sommerpause startet am 3. September der zweite Teil der fünften Staffel der erfolgreichen Crime-Comedy-Serie "Mord mit Aussicht". Zum Beginn der Folge "Marie rennt" erwacht Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 45) aus einem Albtraum, in dem ihr On-Off-Liebster Gisbert Cremer (Kai Schumann, 48) tot ist. Die Realität an diesem Morgen sieht allerdings anders aus: Die Scheidungspapiere ihres Ex-Mannes sind eingetroffen. Ist der böse Traum von der vergangenen Nacht jetzt etwa doch Wirklichkeit geworden? Marie gerät in einen Strudel aus dem Immergleichen und muss einen Weg aus der Zeitschleife finden.

Damit ihr nicht in einer Zeitschleife hängen bleibt, verraten wir euch nun, wann die restlichen Episoden auf ARD erscheinen.