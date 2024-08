In der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" haben Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) mit den schockierenden Vorfällen am Ende der dritten Staffel rund um Charles’ Stuntdouble und Freund Sazz Pataki zu kämpfen. Während das Trio herauszufinden versucht, ob Sazz oder Charles das beabsichtigte Opfer war, führt sie ihre Untersuchung bis nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den "Only Murders"-Podcast plant.

Wer diesmal den Mord begangen hat, wissen wir noch nicht, wir verraten euch aber, wann die Episoden jeweils auf Disney+ veröffentlicht werden.