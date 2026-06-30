Seit Ende Juni 2026 steht Fritz Karl für einen neuen Fall als Kriminalpsychologe Thomas Meiberger in Salzburg vor der Kamera und muss einen „Mord im Tango-Club“ klären. Unter der Regie von Joana Vogdt („Usedom-Krimi“) spielen neben bekannten „Meiberger“-Gesichtern wie Lisa Schützenberger, Franz Josef Danner, Tanja Raunig auch Pasquale Aleardi und Roland Koch mit. Die Ausstrahlung erfolgt 2027 .

Worum geht es in „Meiberger: Mord im Tango-Club“?

In einer eleganten, leicht morbiden Tango-Location in Salzburg wird während eines exklusiven Tanzabends die lebenslustige Ida Groß (Clelia Sarto) brutal ermordet. Die einzige Zeugin ist ihre blinde Freundin Helene Gilg (Jenny Schilly), die sich während der Tat in einer Toilettenkabine befindet. Kommissarin Grünwald (Lisa Schützenberger) zieht Thomas Meiberger (Fritz Karl) hinzu, der Helene bereits aus der Vergangenheit kennt. Die Ermittlungen führen in die Welt eines exklusiven Tango-Clubs, in dem wohlhabende Frauen mit professionellen Tanzpartnern verkehren.