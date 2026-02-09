"Mordufer": Das erwartet uns bei der neuen TV-Krimireihe
Ab 6. März 2026 findet das Verbrechen wieder einen neuen Weg ins Fernsehen, denn mit "Mordufer" startet ein neuer Freitags-Krimi auf ORF 2 und auf ORF ON. Welches Ermittler-Team uns erwartet und welche Fälle auf es zukommen, wollen wir euch im folgenden Artikel verraten.
Welche Schauspieler sind in "Mordufer" zu sehen?
Franziska Weisz – als Kriminalkommissarin Doro Beitinger – und Maria Wördemann – als neue Kripo-Chefin Chiara Locatelli – arbeiten an ihrem ersten gemeinsamen Fall! In "Mordufer" bilden die beiden toughen aber sehr unterschiedlichen Frauen ein unschlagbares Team, das am nördlichen Ufer des Bodensees komplizierte Verbrechen löst. Die Natur der Fälle und die besondere geografische Grenzlage führen dazu, dass die beiden regemäßig mit den Kollegen des Zolls, Florian Jäger (gespielt von Lucas Prisor) und Nico Arnold (gespielt von Paul Ahrens), kooperieren müssen.
In weiteren Rollen spielen Ronald Kukulies, Anna Gesa-Raija Lappe, Ralf Bauer, Michael Baral, Lara Herzig und Yann Cosack. Die Drehbücher stammen von Regine Bielefeldt (Folgen 1, 2 und 4), Mariann Kaiser (Folgen 1 und 4) und Boris Dennulat (Folge 3). Im Regiesessel nahm Christoph Ischinger Platz.
Das sind die TV-Termine der "Mordufer"-Folgen
Ab 6. März stehen immer freitags vorerst vier ca. 60-minütige Episoden von „Mordufer“ auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON:
- „Brennen soll sie“ (Freitag, 6. März 2026)
- „Kurzes Glück“ (Freitag, 13. März 2026)
- „Die große Gier“ (Freitag, 20. März 2026)
- „Wein und Wahrheit“ (Freitag, 27. März 2026)