Ab 6. März 2026 findet das Verbrechen wieder einen neuen Weg ins Fernsehen, denn mit "Mordufer" startet ein neuer Freitags-Krimi auf ORF 2 und auf ORF ON . Welches Ermittler-Team uns erwartet und welche Fälle auf es zukommen, wollen wir euch im folgenden Artikel verraten.

Welche Schauspieler sind in "Mordufer" zu sehen?

Franziska Weisz – als Kriminalkommissarin Doro Beitinger – und Maria Wördemann – als neue Kripo-Chefin Chiara Locatelli – arbeiten an ihrem ersten gemeinsamen Fall! In "Mordufer" bilden die beiden toughen aber sehr unterschiedlichen Frauen ein unschlagbares Team, das am nördlichen Ufer des Bodensees komplizierte Verbrechen löst. Die Natur der Fälle und die besondere geografische Grenzlage führen dazu, dass die beiden regemäßig mit den Kollegen des Zolls, Florian Jäger (gespielt von Lucas Prisor) und Nico Arnold (gespielt von Paul Ahrens), kooperieren müssen.