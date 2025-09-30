Nach dem Bestseller-Roman von Martina Parker wurde ein hochkarätig besetzte Gartenkrimi im Südburgenland gedreht.

Was passiert, wenn Hilde Dalik und Manuel Rubey im Burgenland mit Schneckenplage und dunklen Geheimnissen konfrontiert werden? Die Antwort darauf erhalten wir in "Zuagroast – Ein Gartenkrimi", einem gemeinsame Film-Projekt von ProSiebenSat.1 PULS 4 und ServusTV. Als Drehorte dienten die schönsten Plätze im Südburgenland wie Oberwart, Pinkafeld, Buchschachen, Bad Tatzmannsdorf, Bernstein, Eisenberg, Rechnitz, St. Martin in der Wart, Markt Neuhodis und Dürnbach.

Worum geht es in "Zuagroast - Ein Gartenkrimi"? Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik) kehrt aus der lauten Großstadt in das Haus ihrer “Urlioma“ im Südburgenland zurück. Getrieben von einer Schneckenplage im Garten, landet Vera in Johannas (Eva-Maria Marold) „Klub der grünen Daumen“, wo sie sich mit der ebenfalls zugezogenen Architektengattin Eva (Julia Koch) anfreundet. Doch Evas Probleme sind weniger die Schnecken als ihr tyrannischer Ehemann Paul (Manuel Rubey), dessen dubiose Geschäfte und zahllose Affären ihr das Leben schwer machen. In der hochkarätig besetzten Verfilmung nach dem Krimi-Bestseller von Martina Parker wird gegartelt, gelacht, geliebt – und gemordet. In weiteren Rollen sind auch Michael Dangl, Barbara Karlich, Silvia Schneider und Gery Seidl zu sehen.

Wann ist "Zuagroast - Ein Gartenkrimi" zu sehen? Die Verfilmung des erfolgreichen Krimidebüts von Bestsellerautorin Martina Parker gibt’s ab 1. Oktober 2025 kostenlos auf der Streaming-Plattform JOYN und Anfang 2026 als Free-TV-Premiere bei ServusTV zu sehen.