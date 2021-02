"Mortal Kombat"-Trailer: Heftige Kampf-Action zum Video-Game

Marital-Arts, um die Erde zu retten

Im Zentrum der Handlung steht ein großes Kampfsport-Turnier, bei dem es um wirklich viel geht: Die finsteren Mächte des Reichs Outworld fordern nämlich die Menschheit heraus und sollten deren Kämpfer versagen, zieht das zugleich den Untergang der Erde nach sich. Um das zu verhindern, übernimmt Donnergott Raiden (Tadanobu Asano) das Training etlicher Auserwählter, zu denen etwa die neu eingeführte Figur Cole Young (Lewis Tan) gehört.

Auch Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Kano (Josh Lawson), Jax (Mehcad Brooks) und Sonya Blade (Jessica McNamee) müssen alles aufbieten, um Outworld-Herrscher Shang Tsung (Chin Han) und seine übernatürlichen Krieger wie Sub-Zero (Joe Taslim) und Scorpion (Hiroyuki Sanada) zu bezwingen.

In den USA läuft "Mortal Kombat" im April zeitgleich auf HBO Max und in den Kinos an. Ob sich in Österreich ebenfalls noch im April ein Kino-Start ausgeht, ist noch ungewiss.