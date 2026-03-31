Deutschland geht wieder auf die Jagd! In der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" nehmen Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Promis. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. In welchem Zeitraum passiert das und wie sieht der Episodenfahrplan aus?