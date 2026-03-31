"Most Wanted"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist Finale?
Deutschland geht wieder auf die Jagd! In der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" nehmen Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Promis. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. In welchem Zeitraum passiert das und wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "Most Wanted – Wer entkommt?"-Staffel 2?
Die neue Staffel der Flucht-Show umfasst insgesamt 12 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Am 31. März 2026 um 22:35 Uhr geht es auf ProSieben bzw. Joyn los - und zwar mit einer Doppelfolge. Das setzt sich dann jeweils dienstags so fort. Daraus resultiert folgender Episodenfahrplan:
- 31. März 2026: Folgen 1 + 2
- 7. Apr. 2026: Folgen 3 + 4
- 14. Apr. 2026: Folgen 5 + 6
- 21. Apr. 2026: Folgen 7 + 8
- 28. Apr. 2026: Folgen 9 + 10
- 5. Mai 2026: Folgen 11 + 12