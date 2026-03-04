Die Verfolgungsjagd wird ab Ende März bei Joyn und ProSieben wieder aufgenommen. 12 Folgen, 3 Hunter - und ein neuer Anführer.

Neuer Head Hunter übernimmt das Kommando Die Jäger sind aus der ersten Staffel bekannt: Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin. Doch eine Änderung gibt es: Schradin steigt laut Joyn zum "Head Hunter" auf und koordiniert ab sofort die Einsätze des Trios aus dem sogenannten Hunter-Van, der mobilen Einsatzzentrale. Er soll als strategischer Kopf die Verfolgungsjagd des Teams lenken. Musiker Joey Kelly bringt erneut seinen eisernen Willen und seine Erfahrung aus zahllosen Extremsport-Herausforderungen mit. Bulletproof wiederum gilt als einer der bekanntesten Survival-Experten des Landes und Schradin kann mit Social-Media- und Technik-Skills punkten.

Zuschauer können aktiv eingreifen Eine Besonderheit der Show: Die Zuschauer sind nicht nur passive Beobachter. Während der Drehzeit können sie aktiv in das Geschehen eingreifen - entweder durch Hinweise an die Hunter über die Joyn App, per Telefon oder über soziale Netzwerke, oder indem sie den flüchtigen Promis mit einer Mitfahrgelegenheit, Geld oder einem Schlafplatz helfen. Welche Prominenten sich in der zweiten Staffel der Verfolgungsjagd stellen, wurde bislang noch nicht verraten. In Staffel eins waren unter anderem Claudia Effenberg, Simon Gosejohann und Paul Janke mit dabei.