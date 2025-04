Deutschlands neue Reality-TV-Hoffnung steht in den Startlöchern: Ab dem 14. Mai zeigt der Streamingdienst Joyn mit "Most Wanted - Wer entkommt?" ein Adventure-Reality-Format, das in den Niederlanden bereits enorme Erfolge feierte. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen 15 Prominente, die aus einem fiktiven Gefängnis ausbrechen und sich der Herausforderung stellen, fünf Tage lang nicht geschnappt zu werden.