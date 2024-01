Weitere Projekte mit Netflix

Trotz des Millionen-Flops: Die Schauspielerin soll weiterhin mit Netflix an dem Actionfilm "The Union" zusammenarbeiten, in dem es um einen Bauarbeiter (Mark Wahlberg) geht, der von seiner ehemaligen Highschool-Freundin in die Spionagewelt hineingezogen wird.

Netflix unterstützte auch Berrys Regiedebüt "Bruised", ein Sportdrama über eine in Ungnade gefallene MMA-Kämpferin, die sich wieder mit ihrem Sohn versöhnt und ihre Kraft zurückerobert. Der Film wurde 2020 beim Toronto Film Festival uraufgeführt. Nach der Veröffentlichung von "Bruised" schloss Netflix einen Vertrag über mehrere Filme mit Berry ab.

"The Mothership" ist nicht der erste Hollywood-Film, der gestrichen wird, obwohl die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Seit 2022 hat Warner Bros. zum Beispiel drei Filme aus Steuergründen eingestellt - John Cenas (46) "Coyote vs. Acme", das 90 Millionen US-Dollar teure DC-Abenteuer "Batgirl" und den Zeichentrickfilm "Scoob!" Holiday Haunt".