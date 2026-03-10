Sie bewältigen den täglichen Spagat zwischen Familie, Karriere und Selbstverwirklichung und punkten mit einer guten Portion Humor und viel Persönlichkeit: Lugners “Kolibri” Bahati , Kartenleserin Carmen , Dirndl-Diva Vanessa oder auch Teenie-Mama Kerstin sind wieder da, nachdem sie bereits früher in ATV-Produktionen wie “Forsthaus Rampensau”, “Bauer sucht Frau” oder “Teenager werden Mütter” Aufmerksamkeit erregten. Als "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sorgen die Lieblings-ATV-Mamis in ihrer neuen Show für jede Menge Aufregung und zeigen, wie sie Familienleben, Selbstständigkeit und Traumverwirklichung unter einen Hut bekommen.

Das ist in Folge 1 passiert

Zum Staffelstart von “Mütter in lustiger Fernseh-Show” am 9. März um 21:20 Uhr auf JOYN & ATV zeigte Bahati ihre ganz private Seite. Sie lässt im Internet die Hüllen fallen. Bahati: "Ich geb ein ‚F‘ drauf, was andere Leute denken." Da ist ihr wohl auch Lisas Urteil egal: "Das Gesicht schaut jung aus, aber der Körper nicht mehr ganz so." Bahati wagt die ersten Schritte als Erotikmodel zur Selbstverwirklichung: "Es ist wichtig noch ein zweites Standbein zu haben, deshalb möchte ich Content von mir verkaufen", erklärt Bahati ihre Businessstrategie.

Zurück am TV-Himmel ist “Teenager werden Mütter”-Mama Kerstin und plant die Traumhochzeit mit Scott. Und sie will beweisen, dass sie neben ihren mütterlichen Pflichten auch als Sängerin auf den großen und kleinen Bühnen des Landes reüssieren kann. Und wie läufts mit Bald-Ehemann Scott? "Zusammen sind wir wie Dynamit", lässt Kerstin wissen.

Carmen, die energiegeladene Teampartnerin von Jazz Gitti in „Forsthaus Rampensau“, berät als Kartenlegerin und Mental Coach in der Nähe von Graz und ist alleinerziehende Powermama von Sohn Benjamin. Ihr Single-Dasein lebt sie mit Stolz: "Der Traumprinz muss erst am weißen Schimmel daher geritten kommen."

Lisa, die frühere Profitänzerin und nun Beauty-Queen, lebt den Luxus-Lifestyle in der Steiermark (Bezirk Graz-Umgebung) mit ihrem Traumprinz "Mr. Money Mindset". Bahati erkennt eine "Gewinner-Family". Tochter Mia, Sohn Noah und Ehemann Thomas machen das Familienglück perfekt. Sie nehmen mit in ihr "High-Performer-Leben" von Villa, Fußballplatz bis zum Luxushotel.

Auf Joyn können die Folgen von "Mütter in lustiger Fernseh-Show" gestreamt werden