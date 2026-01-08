Diese jungen Familien waren in Folge 1 dabei

In der ersten Folge betritt die 16-jährige Laura aus Oberösterreich die #TWM–Bühne. Schon seit sie elf Jahre alt ist, wünscht sie sich Nachwuchs. Mit ihrem neuen Partner hat es nun, wenn auch schneller als gedacht, geklappt. Es ging alles rasend schnell: Beziehung, Zusammenziehen, Baby. Doch wenn Mama zu Besuch kommt, wird"s unangenehm. Denn die hat ungebetene Mitbewohner in Lauras Wohnung entdeckt - krabbelnde, fliegende, wuselnde Mitbewohner, die in einem Familienhaushalt definitiv nichts verloren haben.



Petra und Miguel schweben eigentlich auf Wolke sieben. Die Verlobung ist frisch, die kleine Tochter Liyana erst wenige Wochen alt. Doch statt Babyglück gibt"s vor allem eines: Babygeschrei. Rund um die Uhr. Liyana ist ein sogenanntes Schreibaby. Die verzweifelten Zweifacheltern suchen Hilfe bei einer Osteopathin. Doch kaum dort angekommen, kriselt es zwischen den Verlobten.



Michelle hat alle Hände voll zu tun: drei Kinder, kein Mann, dafür endlich ein erster Teilzeitjob. Alles sehr erfreulich, doch bei Oma Sabine und Stiefpapa Alex lässt die 22-Jährige dann die Bombe platzen: Sie ist wieder mit Ex-Freund Jovan zusammen. Das Problem? Der Vater ihrer beiden Töchter sitzt im Gefängnis und darf alle paar Wochenenden zu Besuch kommen. Reicht das als Grundlage für ein erfolgreiches Liebes-Comeback?