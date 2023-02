In der dreiteiligen Serie melden sich Personen zu Wort, die sich in der Schicksalsnacht an Bord des Boots befanden und von denen sich viele bis heute weder zu dem Unfall noch dem Doppelmord an Maggie und Paul Murdaugh geäußert haben. Dazu gehören unter anderem Paul Murdaughs langjährige Freundin Morgan Doughty, Mallory Beachs Kindheitsfreunde Miley Altman und Connor Cook sowie ihr damaliger Freund Anthony Cook.