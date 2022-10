Die 7 besten True-Crime-Serien auf Netflix

Wild Wild Country

Ein umstrittener Sekten-Anführer errichtet in der 80ern in der Wüste von Oregon eine utopische Stadt. Konflikte mit den Anwohnern haben einen landesweiten Skandal zur Folge. In der sechsteiligen Netflix-Doku wird die schockierende Geschichte, die beinahe in Vergessenheit geraten ist, fesselnd erzählt.