So funktioniert die Musik-Fusion

Im Konzept der Show hat sich nichts geändert. Einmal mehr versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eines ihrer Lieder in das musikalische Gewand der jeweils anderen zu hüllen. So machen sich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys an die Aufgabe, aus ihrem Hit "Quanto Costa" eine Country-Hymne zu basteln, während sich The BossHoss mit ihrem "Don't Gimme That" in die Gefilde des Italo-Schlagers wagen. Wer es am Ende besser gemacht hat, bestimmt das Publikum vor Ort.

Selbes Spiel bei Hertel und Gammour: Schafft es Erstgenannte wirklich, aus "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" eine Pop-Nummer zu zaubern? Und wie klingt der Monrose-Song "Like a Lady" als schunkel-taugliches Volksmusik-Stück?

In der Mediathek des ZDF gibt es die Antwort am 20. Oktober, im Fernsehen werden die neuen "Music Impossible"-Folgen hingegen erst kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember (23:15 und 00:00 Uhr), zu sehen sein.