Songs und Texte stehen im Mittelpunkt

Was macht Wien so anziehend lässig? Warum entsteht hier so viel gute Musik und Kunst? Und wieso ist sie so kurios und eigenständig, dabei oft abseitig und makaber? Ein Film macht sich auf, die Wien-Formel zu finden. Dieses Werk ist keine Musik-Doku im klassischen Sinne und erst recht keine Austropop-Geschichtslektion, sondern ein unterhaltsames Doku-Musical.

Nach dem Motto "Let the music do the talking" sprechen hier vor allem die Songs und Texte der Künstler:innen. Die Protagonist:innen des Films haben sichtbar Freude am Spiel. "Vienna Calling" bietet ihnen eine weitere, filmische Bühne, die sie lustvoll entern und darauf ein Schauspiel mit viel Schmäh aufführen.