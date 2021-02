"Music"-Trailer: Pop-Ikone Sia präsentiert ihr Film-Debüt

"Music" wird vermutlich vor allem durch die poppig-bunten musikalischen Gesang- und Tanz-Sequenzen punkten. Außerdem versucht der Film, eine gelungene Verbindung zwischen verschiedenen berührenden Außenseiter-Geschichten herzustellen.

In den Hauptrollen erleben wir die Oscar-nominierte und Golden-Globe-prämierte Kate Hudson ("Almost Famous", "Deepwater Horizon"), den Tony- und Grammy-Gewinner Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami...", "Hamilton"), sowie Sia-Protegé und Newcomerin Maddie Ziegler.

Veröffentlicht wird der Film nicht wie geplant im Kino, sondern ab 12.2.2021 digital auf diversen Online-Plattformen – zum Beispiel bei Amazon Prime – , sowie ab 5.3.2021 auf DVD und BluRay.