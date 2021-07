Mit der Serie "Unorthodox" über eine junge Frau (Shira Haas), die einer ultra-orthodoxen jüdischen Gemeinde in New York entfloh, erzielte Netflix 2020 große Erfolge – die Miniserie wurde bei den Emmys als "beste Miniserie" ausgezeichnet und für zwei Golden Globes nominiert.

Jetzt will sich der Streaming-Gigant der Thematik von einer neuen Seite widmen: In der Reality-Serie "My Unorthodox Life" erzählt Modedesignerin Julia Haart ihren berührenden und beeindruckenden Lebensweg von einem Alltag in einer orthodoxen jüdischen Gemeinde zu einem schillernden Leben in Hollywoods High-Society.