So war das "Battle of Versailles" wirklich

In der zweiten Episode wird der Modewettkampf zwischen Frankreich und Amerika in den Fokus gerückt. In der "Battle of Versailles Fashion Show" traten im November 1973 die französischen Modeschöpfer Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Marc Bohan von Christian Dior und Hubert de Givenchy gegen die AmerikanerInnen Halston, Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass und Anne Klein an.

Wie die "Washington Post" beschreibt, war vor allem die diverse Auswahl der Models bei den amerikanischen DesignerInnen auffallend und ausschlaggebend für die erfolgreiche Show – diesen Aspekt beleuchtet die Miniserie jedoch kaum. Laut "Bustle", arbeitete Halston zudem regelmäßig mit Schwarzen Models zusammen und galt als einer der ersten Unterstützer der Topmodels Pat Cleveland und Iman.

Wer schlussendlich den Wettkampf gewann, ist bis heute subjektiv zu entscheiden.