"Nachtfalken": Stallone macht aus frühem Action-Film eine Serie

Grillos weitere Pläne

Der MCU-erfahrene Grillo wird seine Aufgabe als Action-Held zweifellos gut meistern und hat in dem Podcast auch gleich seine weiteren Pläne vorgestellt: So kehrt er in "Purge 6" zu der langlebigen Horror-Thriller-Franchise zurück und ist auch an dem Remake des indonesischen Martial-Arts-Hits "The Raid" beteiligt. Das letztere Projekt wird übrigens Patrick Hughes realisieren, mit dem Grillo soeben für "Killer's Bodyguard 2" zusammengearbeitet hat.

Wann und wo die "Nachtfalken"-Serie erscheinen soll, steht noch nicht fest.