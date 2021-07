"Naomi Osaka"-Trailer: Tennis-Star erhält Netflix-Doku-Serie

Nummer 1 im Tennis-Sport

Naomi Osaka ist erst 23 Jahre alt und wurde von der "Women’s Tennis Association" bereits als Nummer 1 eingestuft. Sie führt somit die Weltrang-Liste an, ist nicht nur Champion der U.S. Open, sondern auch der Australian Open. Als erste asiatische Tennisspielerin kam sie 2019 zudem an die Spitze im Damen-Einzel.

Die Netflix-Doku wird gleichermaßen ihren privaten und sportlichen Werdegang thematisieren. Aus dem Trailer geht zugleich hervor, dass Naomi Osaka nicht mehr versucht, es allen recht zu machen oder andere Ansprüche zu erfüllen. Sie will ihre einflussreiche Stellung hingegen dafür nutzen, etwas Gutes zu bewirken, soziale Umwälzungen in Gang zu bringen und positive Zeichen zu setzen.