Raketenstarts, Weltraumspaziergänge oder Dokus über das Weltall: Das gibt es bald auf Netflix zu sehen. Der Streamingdienst nimmt die Livestreams der US-Weltraumbehörde NASA in sein Programm auf. Der Launch von NASA+ soll noch in diesem Sommer erfolgen. Das gab Netflix in einer Pressemitteilung bekannt.

"Unser Weltraumgesetz von 1958 fordert uns auf, unsere Geschichte der Weltraumforschung mit einem möglichst breiten Publikum zu teilen", wird NASA+-Chefin Rebecca Sirmons zitiert. "Gemeinsam setzen wir uns für ein Goldenes Zeitalter der Innovation und Entdeckung ein, das neue Generationen inspiriert - ganz bequem von der Couch aus oder über das Smartphone in der Hand", erklärt sie zu dem Netflix-Deal.