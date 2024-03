Durch die atomare Aufrüstung fühlt sich eine außerirdische Zivilisation bedroht, die daraufhin ihren Botschafter entsendet, um die Menschen zur Vernunft zu bringen. Der Abgesandte landet in Begleitung eines Roboters per fliegender Untertasse in Washington. Er überbringt den Menschen die eindringliche Mahnung, Frieden zu halten, andernfalls werde das Roboter-Heer seines Staates die Erde besetzen. Um dessen technische Überlegenheit zu demonstrieren, läßt er alle Maschinen der Erde einen Tag lang stillstehen.



Robert Wises Film ist zwar das Alter seiner Produktion anzusehen, er ist aber unabhängig davon ein zeitloser Klassiker mit Bezug zu den eher seltenen positiven Utopien. 2008 erschien ein Remake mit Keanu Reeves in der Hauptrolle.

"Der Tag, an dem die Erde stillstand" ist derzeit auf Apple TV+ und Amazon Prime Video zu sehen.