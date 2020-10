"Natürlich blond 3": Alle Infos zu Elle Woods’ Comeback

Wer ist mit dabei?

Reese Witherspoon hat ihre Rückkehr als Elle Woods bereits bestätigt. Mitte Mai kündigte sie auf ihrem Twitter-Account an, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit Mindy Kaling und Dan Goor sehr freue, das Team sei von Elle Woods abgesegnet, so Witherspoon.

Jennifer Coolidge sei ebenso an ihrer Rolle als Paulette interessiert. "Ich weiß, dass es ein Drehbuch gibt, das in Arbeit ist. Und ich sehe ständig die ganzen Medienberichte darüber. Ich höre, dass es in Arbeit ist, aber ich weiß einfach nicht, wie der Zeitplan aussieht. Aber wenn man mich darum bitten würde, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich würde gerne wieder Paulette spielen", so Coolidge gegenüber "ET".

Auch Luke Wilson äußerte seinen Wunsch, ein Teil des Projekts zu sein. "Ich habe mit Reese noch nicht darüber gesprochen, aber ja, ich höre immer irgendwie hier und da Gerüchte", so Wilson in einem Interview mit "ET". Der Schauspieler würde "liebend gerne einen weiteren Teil machen".

Elle Woods' Chihuahua Bruiser Woods wird in der Fortsetzung nicht vorkommen, denn wie "InStyle" berichtet, ist der Hund 2016 verstorben. Ob es eine Nachbesetzung geben wird, ist nicht bekannt.