Jared Leto kehrt als Joker zurück

Was ist der Snyder Cut?

Es ist Zack Snyders Director's Cut des DC-Superheldenfilms "Justice League" aus dem Jahr 2017. Der Film war ein Riesenflop im Kino und der Todesstoß für das DC Extended Universe (DCEU), mit dem DC dem Marvel Cinematic Universe (MCU) des ewigen Konkurrenten Marvel Paroli bieten wollte. Danach hat sich DC vom düsteren "Snyderverse" verabschiedet, zu dem Filme wie "Man of Steele", "Batman vs. Superman", "Justice League" und eben auch "Suicide Squad" gehören. Seither müssen die DC-Filme nicht mehr in einem gemeinsamen Cinematic Universe spielen, was sich bei "Joker" als sehr erfolgreich herausgestellt hat.

Nun feiert die "Justice League", das DC-Pendant der "Avengers" von Marvel, beim US-Streamingdienst HBO Max eine Wiederauferstehung – der Streaming-Boom macht's möglich.

Denn Regisseur Zack Snyder wurde von Warner Bros. mit einem Directors Cut von "Justice League" beauftragt. Bei Fans war bald der Name "Snyders Cut" verbreitet. Inzwischen hat Snyder aus dem Film nach kostspieligen Nachdrehs und aufwändiger Postproduktion eine vierteilige Miniserie für HBO Max gemacht, die dort im nächsten Jahr erscheinen soll (hierzulande vermutlich bei Sky).