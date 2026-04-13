Die magische Welt bereitet sich auf ihre Rückkehr vor, denn die Produktion der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO schreitet mit großen Schritten voran. Während ein Großteil des Ensembles bereits feststeht und die Fans die neuen Gesichter von Hogwarts kennenlernen, bleibt eine entscheidende Personalie ein Mysterium. Die Welt rätselt weiterhin, wer in die Fußstapfen des Schreckens treten und "Lord Voldemort" verkörpern wird. Nun hat sich der Mann zu Wort gemeldet, der die Rolle über Jahre prägte: Ralph Fiennes (63).

Ralph Fiennes kann sich eine Frau als Voldemort vorstellen

Im Interview in der "Claudia Winkleman Show" erklärte der Schauspieler, dass er einen erneuten Auftritt als schwarzer Magier für unwahrscheinlich hält. Fiennes gab zu, dass das Thema für ihn weitestgehend abgeschlossen sei. Er erinnerte sich zwar daran, dass er vor einigen Jahren gefragt wurde, ob er die Rolle noch einmal übernehmen würde, und er damals Interesse bekundete, doch seitdem sei nichts passiert. "Ich denke, dieser Zug ist abgefahren", kommentierte er die Situation gewohnt gelassen.

Fiennes wirft stattdessen einen anderen, durchaus überraschenden Namen in den Raum: Tilda Swinton (65). Er bezeichnete sie als "großartig" und "fantastisch" für die Rolle des Voldemort. Swinton ist bekannt für ihre Wandlungsfähigkeit und ihre oft androgynen, übernatürlich wirkenden Darstellungen, was sie in den Augen vieler Fans und Experten tatsächlich zu einer spannenden Wahl für den Gegenspieler von Harry Potter machen würde. Neben Swinton wird in Fankreisen auch immer wieder der Name Cillian Murphy als möglicher Kandidat gehandelt. Dieser dementierte die Berichte allerdings vehement.