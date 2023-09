"Neighbours" bei Amazon Prime: Comeback für Kultserie

Nach 37 Jahren und fast 9.000 Episoden abgesetzt

Der britische Privatsender Channel 5 hatte "Neighbours" im vergangenen Jahr nach 37 Jahren aus finanziellen Gründen abgesetzt. Bei der letzten der fast 9.000 Episoden waren Ende Juli 2022 noch einmal die großen "Neighbours"-Stars dabei, neben Kylie Minogue auch Jason Donovan und die oscarnominierte Schauspielerin Margot Robbie ("Barbie").

Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne. Auch Russell Crowe und Natalie Imbruglia hatten einst ihre Karrieren dort gestartet. In Großbritannien ist die Serie seit Jahrzehnten noch beliebter als in ihrer australischen Heimat.