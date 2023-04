"Begeistert, Teil des nächsten Kapitels dieser kultigen Serie zu sein"

"Mit dem Start von 'Neighbours' auf Amazon Freevee in Nordamerika sind wir überglücklich, eine Schauspielerin von Mischas Kaliber für den Beginn dieses aufregenden neuen Kapitels gewonnen zu haben", zitiert "Variety" den Produzenten Jason Herbison (51). "Mischas Figur ist dynamisch und unberechenbar und wird in der Ramsay Street sofort präsent sein", so der Australier, "unsere treuen Zuschauer werden sie lieben, im In- und Ausland."

Auch Mischa Barton freut sich auf ihr Gastspiel auf dem fünften Kontinent. "Ich bin begeistert, Teil des nächsten Kapitels dieser kultigen Serie zu sein, und ich freue mich sehr darauf, wieder in Australien zu sein, einem Ort, den ich kenne und liebe", sagte sie. "Ich denke, dass die Figur der Reece eine großartige Rolle für mich sein wird, die ich erkunden und mit der ich spielen kann."