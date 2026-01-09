AGATHA CHRISTIE’S SEVEN DIALS

Auf Netflix ab 15. Januar 2026 | Limited Series



England im Jahr 1925 – auf einer rauschenden Party in einem Landhaus geht ein Streich fürchterlich, um nicht zu sagen, mörderisch, schief. Jetzt liegt es an der ungewöhnlichsten aller Spürnasen – der vor Neugierde sprudelnden Lady Eileen ‚Bundle‘ Brent – den gruseligen Fall zu lösen. Dieser wird ihr Leben für immer verändern und das Geheimnis des Landhauses ans Licht bringen.

BRIDGERTON Staffel 4

Teil 1 auf Netflix ab 29. Januar 2026 | Teil 2 ab 26. Februar 2026 | Scripted Series



Im Mittelpunkt der vierten Staffel von Bridgerton steht Benedict (Luke Thompson), Bohemien und zweitältester Sohn der Familie. Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder glücklich verheiratet sind, hat Benedict gar kein Interesse an der Ehe – bis ihn auf dem Maskenball seiner Mutter eine Dame in Silber in ihren Bann zieht.

ONE PIECE Staffel 2

Auf Netflix ab 10. März 2026 | Scripted Series



One Piece , das Piratenabenteuer auf hoher See von Netflix, kehrt mit einer 2. Staffel zurück – mit noch gefährlicheren Schurken und Abenteuern. Ruffy und die Strohhüte setzen Kurs auf die Grandline, einen sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Sie durchsegeln dieses unbekannte Gebiet auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt, entdecken dabei seltsame Inseln und treffen auf eine Vielzahl von mächtigen neuen Gegnern.

JO NESBØ’S HARRY HOLE

Auf Netflix ab 26. März 2026 | Scripted Series



Harry Hole ist eine Geschichte um einen Serienmörder und den berühmten Antihelden Harry Hole aus der Feder Jo Nesbøs, einem der größten Krimiautoren der Gegenwart. Diese Serie ist nicht nur ein Krimi, sondern auch ein vielschichtiges Charakterdrama um zwei Polizisten – und vermeintliche Kollegen –, die auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes agieren.

MAN ON FIRE

Auf Netflix 2026 | Scripted Series



Die auf der gleichnamigen Buchreihe von A.J. Quinnell basierende Serie erzählt die Geschichte von John Creasy, einem ehemaligen Agenten einer Spezialeinheit, der selbst aus den schwierigsten Situationen stets lebendig rauskam. Jetzt wird er stark von einer posttraumatischen Belastungsstörung geplagt, will sich aber auch davon nicht unterkriegen lassen.

AVATAR: DER HERR DER ELEMENTE Staffel 2

Auf Netflix 2026 | Scripted Series



In Staffel 2, nach einem bittersüßen Sieg, bei dem sie den Nördlichen Wasserstamm vor der Invasion der Feuernation gerettet haben, schließen sich Avatar Aang, Katara und Sokka wieder zusammen und begeben sich auf eine Mission, um den schwer fassbaren Erdkönig davon zu überzeugen, ihnen im Kampf gegen den furchterregenden Feuerlord Ozai zu helfen.

THE GENTLEMEN Staffel 2

Auf Netflix 2026 | Scripted Series



Ein Jahr ist es her, seit Eddie und Susie ihre Zusammenarbeit für Bobbys kriminelles Imperium im Ausland begannen. Während sie die Expansion ihres Unternehmens vorantreiben, trifft Bobby immer fragwürdigere Entscheidungen. Jetzt liegt es an Eddie und Susie, einzugreifen, oder sie riskieren, alles zu verlieren. Doch überzogener Ehrgeiz endet in den wenigsten Fällen gut ...

LUPIN Staffel 4

Auf Netflix ab Herbst 2026 | Scripted Series



Das weltweite Phänomen feiert sein großes Comeback! Der vierte Teil der Erfolgsserie Lupin wird im Herbst 2026 erscheinen. Omar Sy schlüpft erneut in seine ikonische Rolle als Assane Diop, der Gentleman-Dieb, der die Herzen der Zuschauer in Frankreich und auf der ganzen Welt erobert hat.