Netflix-Hits 2026: Tolles Vorschau-Video macht Lust auf mehr
Was uns in diesem Jahr auf dem Film- und Serien-Streamingsektor erwartet, präsentiert Netflix auf anregende Weise.
What Next? fragt Netflix sich selbst und uns und gibt darauf mit einem actionreichen Ankündigungs-Video eine Antwort. Dadurch ist eines klar: Auch 2026 hat Netflix wohl für jeden Geschmack das Richtige im Angebot bei Filmen und Serien. Versteckte Juwelen, überraschende Charaktere, neue Welten, vertraute Lieblinge … wir werden lachen, weinen, staunen und vor Begeisterung jubeln! Stellvertretend für uns übernimmt das eine junge Frau in dem Video:
Welche Serien-Highlights kommen 2026 auf Netflix?
- AGATHA CHRISTIE’S SEVEN DIALS
Auf Netflix ab 15. Januar 2026 | Limited Series
England im Jahr 1925 – auf einer rauschenden Party in einem Landhaus geht ein Streich fürchterlich, um nicht zu sagen, mörderisch, schief. Jetzt liegt es an der ungewöhnlichsten aller Spürnasen – der vor Neugierde sprudelnden Lady Eileen ‚Bundle‘ Brent – den gruseligen Fall zu lösen. Dieser wird ihr Leben für immer verändern und das Geheimnis des Landhauses ans Licht bringen.
- BRIDGERTON Staffel 4
Teil 1 auf Netflix ab 29. Januar 2026 | Teil 2 ab 26. Februar 2026 | Scripted Series
Im Mittelpunkt der vierten Staffel von Bridgerton steht Benedict (Luke Thompson), Bohemien und zweitältester Sohn der Familie. Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder glücklich verheiratet sind, hat Benedict gar kein Interesse an der Ehe – bis ihn auf dem Maskenball seiner Mutter eine Dame in Silber in ihren Bann zieht.
- ONE PIECE Staffel 2
Auf Netflix ab 10. März 2026 | Scripted Series
One Piece, das Piratenabenteuer auf hoher See von Netflix, kehrt mit einer 2. Staffel zurück – mit noch gefährlicheren Schurken und Abenteuern. Ruffy und die Strohhüte setzen Kurs auf die Grandline, einen sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Sie durchsegeln dieses unbekannte Gebiet auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt, entdecken dabei seltsame Inseln und treffen auf eine Vielzahl von mächtigen neuen Gegnern.
- JO NESBØ’S HARRY HOLE
Auf Netflix ab 26. März 2026 | Scripted Series
Harry Hole ist eine Geschichte um einen Serienmörder und den berühmten Antihelden Harry Hole aus der Feder Jo Nesbøs, einem der größten Krimiautoren der Gegenwart. Diese Serie ist nicht nur ein Krimi, sondern auch ein vielschichtiges Charakterdrama um zwei Polizisten – und vermeintliche Kollegen –, die auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes agieren.
- MAN ON FIRE
Auf Netflix 2026 | Scripted Series
Die auf der gleichnamigen Buchreihe von A.J. Quinnell basierende Serie erzählt die Geschichte von John Creasy, einem ehemaligen Agenten einer Spezialeinheit, der selbst aus den schwierigsten Situationen stets lebendig rauskam. Jetzt wird er stark von einer posttraumatischen Belastungsstörung geplagt, will sich aber auch davon nicht unterkriegen lassen.
- AVATAR: DER HERR DER ELEMENTE Staffel 2
Auf Netflix 2026 | Scripted Series
In Staffel 2, nach einem bittersüßen Sieg, bei dem sie den Nördlichen Wasserstamm vor der Invasion der Feuernation gerettet haben, schließen sich Avatar Aang, Katara und Sokka wieder zusammen und begeben sich auf eine Mission, um den schwer fassbaren Erdkönig davon zu überzeugen, ihnen im Kampf gegen den furchterregenden Feuerlord Ozai zu helfen.
- THE GENTLEMEN Staffel 2
Auf Netflix 2026 | Scripted Series
Ein Jahr ist es her, seit Eddie und Susie ihre Zusammenarbeit für Bobbys kriminelles Imperium im Ausland begannen. Während sie die Expansion ihres Unternehmens vorantreiben, trifft Bobby immer fragwürdigere Entscheidungen. Jetzt liegt es an Eddie und Susie, einzugreifen, oder sie riskieren, alles zu verlieren. Doch überzogener Ehrgeiz endet in den wenigsten Fällen gut ...
- LUPIN Staffel 4
Auf Netflix ab Herbst 2026 | Scripted Series
Das weltweite Phänomen feiert sein großes Comeback! Der vierte Teil der Erfolgsserie Lupin wird im Herbst 2026 erscheinen. Omar Sy schlüpft erneut in seine ikonische Rolle als Assane Diop, der Gentleman-Dieb, der die Herzen der Zuschauer in Frankreich und auf der ganzen Welt erobert hat.
- STOLZ UND VORURTEIL
Auf Netflix 2026 | Scripted Series
Stolz und Vorurteil, einer der bekanntesten Romane aller Zeiten, kommt als brandneue sechsteilige Miniserie zu Netflix. Die Serie ist eine originalgetreue, klassische Adaption des Romans.
Welche Film-Highlights kommen 2026 auf Netflix?
- PEOPLE WE MEET ON VACATION
Auf Netflix ab 9. Januar 2026 | Romantic Comedy
Die freigeistige Poppy und der an Routine orientierte Alex sind seit zehn Jahren ungewöhnliche beste Freunde. Sie leben in verschiedenen Städten, verbringen aber jeden Sommerurlaub gemeinsam.
- THE RIP
Auf Netflix ab 16. Januar 2026 | Action Thriller
Als ein Team von Miami-Cops in einem Versteck Millionen Dollar Cash entdecken, beginnt sich Misstrauen innerhalb der Gruppe zu entwickeln. Die unglaubliche Höhe der Beschlagnahmung dringt bald nach außen und sät weitere Zweifel – einschließlich der Frage, auf wen sie sich verlassen können…
- PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN
Auf Netflix ab 20. März 2026 | Drama
Birmingham 1940. Mitten im Chaos des Zweiten Weltkriegs kehrt Tommy Shelby aus dem selbst auferlegten Exil zurück, um sich mit seiner bisher zerstörerischsten Abrechnung zu befassen. Da die Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel steht, muss Tommy sich seinen eigenen Dämonen und seinem Vermächtnis stellen.
- APEX
Auf Netflix ab 24. April 2026 | Action Thriller
Noch um ihren Partner trauernd wird Sasha, die in der australischen Wildnis den Gefahren der Natur ausgesetzt ist, plötzlich von einem skrupellosen Verfolger gejagt.
- OFFICE ROMANCE
Auf Netflix 2026 | Romantic Comedy
Jennifer Lopez und Brett Goldstein spielen die Hauptrollen in einer derben romantischen Komödie über eine heimliche Büro-Romanze. Die beiden Workaholics geraten in Schwierigkeiten, als sie anfangen, mit ihrem Herzen zu denken.
- HEARTSTOPPER FOREVER
Auf Netflix 2026 | YA/Romance Film
Nick und Charlie sind unzertrennlich. Doch mit Nicks bevorstehendem Uni-Start und Charlies wachsender Eigenständigkeit in der Schule lastet die Realität einer Fernbeziehung auf beiden. Während sich Zweifel einschleichen, steht ihre Beziehung vor einer großen Bewährungsprobe.
- HERE COMES THE FLOOD
Auf Netflix 2026 | Thriller
Dieser unkonventionelle Heist-Film handelt von einem Wachmann einer Bank, einem Kassierer und einem Meisterdieb, die sich in einem tödlichen Spiel voller Betrügereien und Verrat wiederfinden.
- NARNIA
Auf Netflix ab Dezember 2026, im IMAX ab November 2026
Von der für den Oscar nominierten Filmemacherin Greta Gerwig ("Barbie", "Little Women"), basierend auf der beliebten Geschichte von C. S. Lewis.