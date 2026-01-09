Wenn es um das Thema Serien geht, denken viele automatisch an US-Blockbuster wie "Breaking Bad" oder virale Hits wie "Adolescence". Doch auch in Deutschland werden tolle Serien produziert. Ein Blick auf das neue Jahr 2026 zeigt, auf welche spannende Projekte die Serien-Fans sich freuen können.

Neue Serie mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle Mit der neuen sechsteiligen Mystery-Thriller-Serie "Seelendorf" (Arbeitstitel) bringt die Produktionsfirma MadeFor Film 2026 eine gruselige Story exklusiv in die ARD Mediathek: Ein See färbt sich schwarz, Kinder verschwinden und ein altes Grauen kehrt zurück. In den Hauptrollen sind Moritz Bleibtreu (54), Anna Shirin Habedank und Maximilian Mundt zu sehen. "Seelendorf" verspricht düstere Spannung und eine mitreißende Geschichte über Identität, Familie und alte Legenden, die einen kleinen Ort in Angst und Schrecken versetzen.

Erfolgsserie "Oderbruch" geht weiter Mit "Oderbruch 2" setzt die ARD 2026 ihre erfolgreiche Serie fort - mit einer erneut düsteren Staffel und einer Geschichte, die tiefer in den Vampir-Mythos führt. Die gejagten Geschwister Maggie und Kai sind seit den unheimlichen Serienmorden der ersten Staffel auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und dem gefährlichen Strigoi-Orden. Während Maggie um ihre Familie kämpft, nimmt Ex-Polizist Stanislaw Zajak eigenmächtig die Ermittlungen wieder auf - der ungelöste Fall lässt ihn nicht los. Die Hauptrollen werden von Karoline Schuch (44) und Lucas Gregorowicz (49) gespielt. Die Erwartungen sind hoch: Staffel eins war 2024 mit 11,7 Millionen Abrufen die erfolgreichste Serie der ARD Mediathek. Die Fortsetzung erscheint im Februar 2026.

Dritte Staffel von "Maxton Hall" ist abgedreht Die dritte Staffel von "Maxton Hall" ist bereits abgedreht und es wird mit einem Release im Jahr 2026 gerechnet. Die Geschichte um Ruby Bell und James Beaufort, deren turbulente Liebesgeschichte nach dem dramatischen Cliffhanger der zweiten Staffel weitergeht, wird mit den neuen Episoden abgeschlossen. Basierend auf Mona Kastens Bestseller-Trilogie erzählt "Maxton Hall" die Geschichte der ehrgeizigen Stipendiatin Ruby Bell, die an einer elitären Privatschule mit Intrigen konfrontiert wird. Die Serie verbindet High-School-Drama und Romantik und hat sich damit zum globalen Prime-Video-Hit entwickelt.

"Tage, die es nicht gab" geht mit der zweiten Staffel weiter Die ARD setzt die Erfolgsserie "Tage, die es nicht gab" Anfang 2026 fort. Die zweite Staffel mit dem Untertitel "Tödliche Geheimnisse" erscheint ab dem 16. Januar zunächst in der ARD Mediathek und läuft ab Anfang Februar auch im Ersten. Im Zentrum der Serie stehen die vier Freundinnen Miriam Hintz (Franziska Weisz), Doris Hauke (Diana Amft), Christiane Boj (Franziska Hackl) und Inès Lemarchal (Jasmin Gerat), die im beschaulichen Zollberg leben. Sie haben sich längst mit ihrem Leben - und mit ihren Männern - arrangiert. Vieles bleibt unausgesprochen, doch das fragile Gleichgewicht hält. Bis zu Beginn der neuen Staffel die Schülerin Emily Wagenthein (Paulina Hobratschk) ans Sophianum kommt und das Schweigen bricht. Ausschlaggebend für die Fortsetzung war der enorme Streaming-Erfolg der ersten Staffel, die nach soliden TV-Quoten über 13 Millionen Abrufe erzielte und damit einen großen Erfolg in der ARD Mediathek feierte.

Zwei Serien mit historischem Bezug in der Pipeline Mit "Hamburg Days" wird eine Serie über die legendären frühen Beatles-Jahre in der Hansestadt gedreht. Die Zeit soll in der sechsteiligen Serie für das ZDF, die BBC und AGC Television neu erzählt werden. Vorlage für das Projekt ist das Sachbuch "Warum spielst Du 'Imagine' nicht auf dem weißen Klavier, John?" von Beatles-Freund und Grafiker Klaus Voormann (87). Aktuell wird außerdem das achtteilige Crime-Drama "Ludwig" (Arbeitstitel) produziert. Die Serie wirft einen modernen Blick auf das Leben und den rätselhaften Tod des Märchenkönigs. Sie verbindet True-Crime-Elemente mit einem psychologischen Porträt eines Visionärs, der zu Lebenszeiten aneckte. In der Hauptrolle ist Luis Pintsch als Ludwig II. (1845-1886) zu sehen. Für die Beatles-Serie und "Ludwig" stehen noch keine genauen Veröffentlichungstermine fest.