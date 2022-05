Netflix will noch 2022 Werbung einführen

Netflix soll noch in diesem Jahr auf seiner Plattform einen Tarif mit Werbung einführen wollen. Das berichtet die "New York Times". Laut einer durchgesickerten Mitteilung an die Mitarbeiter könnte der Streamingdienst seine preisgünstigere Variante inklusive Spots bis zum vierten Quartal dieses Jahres auf den Weg bringen.