Netflix-Filme im Sommer 2022: Diese Highlights erwarten uns

"13: Das Musical" ab 12. August

Nach der Scheidung seiner Eltern zieht der junge Evan Goldman (Eli Golden) von New York in eine Kleinstadt in Indiana. Als sich sein 13. Geburtstag nähert, muss sich Evan in die neue Schule und ihre sozialen Zirkel eingewöhnen und will unbedingt Freunde gewinnen, um sein Bar-Mitzvah-Fest in die coolste Party aller Zeiten verwandeln zu können.