Die wichtigsten Netflix-Codes für Weihnachten und Advent

Schon vor langer Zeit haben wir vom Profi-Tipp rund um die Netflix-Codes berichtet (s.o.). Mit diesen (gar nicht mehr so geheimen) Geheim-Codes ersparst du dir nervenaufreibendes Suchen in der schier endlos wirkenden Netflix-Medidathek und kannst gezielt zu deinem favorisierten Genres springen (Achtung: das funktioniert nur, wenn du Netflix am PC nützt!).

Dazu musst du im Browser einfach https://www.netflix.com/de/browse/genre/XXXX eingeben, an Stelle der "XXXX" kommen natürlich die entsprechenden Codes. Weil es aber auch ganz schön viele Codes gibt, haben wir euch die wichtigsten Netflix-Codes für die Weihnachtszeit herausgesucht und übersichtlich zusammengestellt. So steht einem kuscheligen Abend mit den Liebsten nichts mehr im Wege – für den köstlichen Duft von frischgebackenen Keksen müsst ihr aber selbst sorgen ...