Die 5 besten Krampus-Filme und Horror-Schocker zu Weihnachten

Journalist Richard beschließt, die Weihnachtsferien mit seinen beiden Kindern Mia und Aidan sowie seiner neuen Freundin Grace in seiner gemütlichen, verschneiten Waldhütte in den Bergen zu verbringen. Doch seine Kinder sind davon alles andere als begeistert: Sie trauen ihrer zukünftigen Stiefmutter nicht über den Weg und lassen sie das auch bei jeder Gelegenheit spüren.

Als Richard beruflich für ein paar Tage in die Stadt fahren muss und seine Familie alleine in den Bergen zurück lässt, passieren jeden Tag neue, unheimliche Ereignisse, die Mia und Aidan in ihrer Meinung bestärken, dass mit Grace irgend etwas nicht stimmt. Und als die Geschwister dann auch noch äußerst grausamen Details aus Graces Kindheit auf die Spur kommen, beginnt ein zunehmend eskalierendes Katz-und-Maus-Spiel, das die Drei an die Grenzen des Wahnsinns führt.

"The Lodge" ist zwar kein Krampusfilm im herkömmlichen Sinne, doch liefert einen tiefen Einblick in teuflische Abgründe, die eine Familie zur Weihnachtszeit heimsuchen. Das österreichische Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala legen nach "Ich seh, Ich seh" einen weitern Horrorfilm mit Tiefgang hin.

"The Lodge" ist derzeit als Stream auf Amazon Prime Video, Sky und AppleTV verfügbar.

