Netflix-Comedy "History Of Swear Words": Nicolas Cage erklärt Kraftausdrücke

Unter den Gast-Stars sind Comedians wie Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman oder Baron Vaughn vorgesehen.

Vom Konzept her erinnert dieser Ansatz an die leider bereits eingestellte Comedy-Serie "Drunk History", hinter der ebenfalls die Comedy-Video-Website "Funny or Die" steckte.