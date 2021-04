In der Reality-Serie soll der Alltag der TikTokerInnen mit all seinen Höhen und Tiefen gezeigt werden, der unter anderem gemeinsame Content-Produktionen, Pranks und natürlich Flirts beinhaltet. Auch neue Hype-House-Mitglieder sollen vorgestellt werden.

Produziert wird das neue Format von erfahrenen Reality-Show-ProduzentInnen: Eric Wattenberg, Deanna Markoff ("The Real Housewives of New Jersey"), Will Nothacker, Luke Neslage ("The Real Housewives of Atlanta", "The Real Housewives of Salt Lake City") und Kit Gordon ("Little People", "Big World").