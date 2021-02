"Immer für dich da": Katherine Heigl und Sarah Chalke in neuer Netflix-Serie

Wird eine zweite Staffel kommen?

Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman "Firefly Lane" von Kristin Hannah. Die Amerikanerin fungierte auch als Produzentin der Serie. Hannah verfasste zudem den Roman "Fly Away", in dem Kate und Tully ebenfalls die Hauptcharaktere darstellen. Eine zweite Staffel wäre also durchaus denkbar. Der Streaming-Anbieter hat sich zu einer möglichen Fortsetzung bislang noch nicht geäußert.

Die ersten zehn Folgen von "Immer für dich da" sind ab 3. Februar auf Netflix zum Streamen verfügbar.