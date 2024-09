Am Abend des 4. Septembers steigt bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig die große Gala-Premiere von "Joker: Folie à Deux", der sehnlichst erwarteten Fortsetzung zum Welthit "Joker" aus dem Jahr 2019. Schon bei der Pressekonferenz und einem Fototermin am Nachmittag zog Musikerin und Schauspielerin Lady Gaga (38) am Lido alle Blicke auf sich.