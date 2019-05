Netflix macht Mark Millars "The Magic Order" zur Serie

Superhelden, die Zombie-Apokalypse, besessene Priester oder der Leibhaftige selbst: Comics und Graphic Novels sind eine reiche Ressource für TV-Produzenten. Das hat Netflix freilich schon früh erkannt und sich schon 2017 die Rechte an den Werken des schottischen Star-Autors Mark Millar gesichert. Dessen neuestes Werk "The Magic Order" wurde nun als TV-Serie in Auftrag gegeben. Ausführende Produzenten der Serie sind der Horror-Regisseur James Wan ("Aquaman", The Conjuring", "Saw") und Lindsey Beer ("Sierra Burgess is a Loser"). Wan wird zudem bei der Pilotfolge Regie führen.

"The Magic Order" von Mark Millar und Comic-Zeichner Olivier Coipel ist übrigens auch die erste Comic-Serie, die nach der Übernahme von Millarworld unter dem Label von Netflix veröffentlicht wurde (gemeinsam mit Image Comics). Hier ist ein Trailer der Graphic Novel: