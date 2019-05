Netflix sichert sich Film- und TV-Rechte von Dark Horse Comics

Der Name Dark Horse mag in Hollywood nicht ganz so lukrativ klingen wie jener des großen Konkurrenten Marvel. Aber eine unbekannte Größe ist der kleine Comic- und Manga-Verlag in Hollywood auch nicht: Die "Hellboy"-Filme beruhen ebenso auf Comics aus dem Hause Dark Horse wie die Filme "The Mask" (1994) mit Jim Carrey, "Sin City" (2005), "Timecop" (1994) mit Jean-Claude Van Damme und "R.I.P.D." (2013) mit Jeff Bridges und Ryan Reynolds.