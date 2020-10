Netflix plant mit "First Kill" eine neue Vampirserie

Junge Vampire sind offenbar noch immer angesagt, obwohl die "Twilight"-Reihe ja inzwischen auch schon wieder etliche Jahre zurückliegt. Netflix hat nun unter dem Titel "First Kill" ein Vampir-Projekt in Auftrag gegeben: die Serie soll aus acht einstündigen Folgen bestehen. Als Produzentin tritt die aus "American Horror Story" bekannte Darstellerin Emma Roberts in Erscheinung.

Als Vorlage dient eine Kurzgeschichte der amerikanischen Fantasy- und Jugendautorin Victoria “V. E.” Schwab. Ihre Story ist kürzlich in dem von Natalie C. Parker und Zoraida Córdova hrausgegebenen Band "Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite" erschienen. Hier wird eine frische Herangehensweise an altbekannte Themen versprochen.