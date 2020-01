"Dracula": Warum die stimmige Vampir-Serie im letzten Drittel enttäuscht

Was haben Graf Dracula und Sherlock Holmes gemeinsam? Beide sind Romanfiguren, die der fantastischen Literatur des ausklingenden 19. Jahrhunderts entstammen. Der erste Roman mit dem Meisterdetektiv erschien 1887, der Vampir-Roman von Bram Stoker im Jahr 1897. In genau diesem Jahr beginnt auch die neue Serie der "Sherlock"-Macher Steven Moffat und Mark Gatiss. Spätestens seit sie mit ihrer BBC-Serie "Sherlock" den trockenen Meisterdetektiv als soziopathischen Nerd ins 20. Jahrhundert überführt haben, sind die beiden als kongeniales Autoren-Duo bekannt – und nun ein weiteres Bindeglied zwischen den beiden Romanfiguren, die in Film und Fernsehen bis heute populär sind.

Ähnlich wie "Sherlock" hält sich auch die dreiteilige BBC-Serie "Dracula" in den wesentlichen Kernelementen recht eng an die Geschichte des transsylvanischen Untoten, nimmt aber auch entscheidende Veränderungen vor. Anders als "Sherlock" beginnt die Geschichte nicht im 20. Jahrhundert, sondern im Jahr 1897 (zu dieser Zeit spielt etwa auch die Literaturvorlage). In der ersten der jeweils rund 90-minütigen Episoden wird der Besuch von Jonathan Harker beim rumänischen Grafen Dracula im Rückblick und aus der Sicht des britischen Anwalts geschildert. In der zweiten Episode reist der Graf – nicht in einem Sarg versteckt, sondern als offizieller Passagier – mit dem Schiff nach England. Moffat und Gatiss, der auch diesmal wieder in einer Nebenrolle als Schauspieler auftritt, haben wieder einige Veränderungen an der Geschichte vorgenommen. Doch erst mit dem Beginn der dritten Episode erfolgt jene gravierende Neuinterpretation der Geschichte, die wohl jeder Kenner von "Sherlock" von den beiden Autoren erwartet hat.

Aus unserer Sicht wäre es besser gewesen, diesen Erwartungen nicht zu entsprechen.